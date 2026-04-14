Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş

Haberin Videosunu İzleyin
Tek tek duyuruldu! Galatasaray\'ın tek problemi Icardi değilmiş
14.04.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tek tek duyuruldu! Galatasaray\'ın tek problemi Icardi değilmiş
Haber Videosu

Ligde oynanan son 3 maçın ikisinde puan kaybeden Galatasaray'da Arjantinli oyuncu Mauro Icardi eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Galatasaray'daki problemin sadece Icardi olmadığı belirtilerek, yaşanan krizler masaya yatırıldı.

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alan ancak son 3 maçın ikisinde kaybedilen puanlarla farkın 2'ye düşmesine engel olamayan Galatasaray'da özellikle Arjantinli Mauro Icardi, taraftarlar tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu. Sarı-kırmızılılarda sorunun sadece Icardi'nin olmadığı belirtilerek, sarı-kırmızılılarda son dönemde yaşanan krizler masaya yatırıldı. 

OKAN BURUK'UN FORMSUZLUĞU

Son 3 sezonda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, neredeyse her maç kadrosunda değişikliklere gitmeye başladı. Başta Icardi olmak üzere birçok futbolcusunu kaybetme noktasına gelen Okan Buruk, son haftalardaki kötü futbola çare bulamadı. 

OSIMHEN'SİZ B PLANI YOK

Galatasaray'ın gücü Victor Osimhen'in olmadığı maçlarda neredeyse yarı yarıya azalıyor. Osimhen'in olmadığı maçlarda büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da Nijeryalı oyuncunun yerine şans bulan Icardi ve Barış Alper de beklenen katkıları veremedi. 

DOYMUŞLUK VE YORGUNLUK

Şampiyonlar Ligi'ne daha çok konsantre olan Galatasaray, Süper Lig'e gereken önemi vermedi. Takımdaki doymuşluk Kemerburgaz'da hissediliyor ve sıkıntıya giren maçlarda reaksiyon verilmiyor. Yoğun tempoda yorgunlukla birlikte sakatlıklar da arttı.

KULÜBEDEN SKOR KATKISI GELMEDİ

Son 3 şampiyonlukta kulübeden gelen futbolcuların skor katkısı önemliydi. Daha önceki sezonlarda yedek oyuncularından birçok katkı alan sarı-kırmızılılar, bu sezon yedek kulübesinden istediği verimi alamadı. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

Son Dakika Spor Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:40:40. #7.13#
SON DAKİKA: Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.