Meclis\'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim

14.04.2026 17:20
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı lüks makam aracının masraflarının Uşak Belediyesi tarafından karşılandığı iddiası Meclis genel kurulunda sert bir polemiğe neden oldu. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, aracın VIP donanım giderlerinin Uşak Belediyesi’ne bağlı bir şirket tarafından ödendiğini öne sürerken, CHP'li Murat Emir bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Güneş, “Masrafların CHP tarafından ödendiğine dair belge sunulursa özür dileyeceğim” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı lüks makam aracıyla ilgili tartışma, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda karşılıklı açıklamalarla büyüdü. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında sert bir restleşme yaşandı.

AK PARTİLİ GÜNEŞ: MALİYET BELEDİYEDEN KARŞILANDI

Genel Kurul’da gündem dışı söz alan AK Partili İsmail Güneş, Özgür Özel’in kullandığı aracın VIP donanım giderlerinin Uşak Belediyesi’ne bağlı sosyal tesisler şirketi tarafından karşılandığını öne sürdü. Güneş, toplamda 7 milyon 754 bin TL’lik harcama yapıldığını iddia ederek elindeki faturaları kürsüden gösterdi.

Güneş açıklamasında, İstanbul merkezli bir firmanın 6 milyon 856 bin TL ve 896 bin TL olmak üzere iki ayrı fatura kestiğini belirterek, “Faturalarda Mercedes Benz aracın iç donanımına ilişkin ifadeler yer alıyor. Motor ve şase numarası, CHP Genel Merkezi’nin paylaştığı araçla örtüşüyor. Bu araç Özgür Özel’e aittir” dedi.

Güneş ayrıca, CHP’den ödeme belgeleri talep ederek, “Masrafların CHP tarafından ödendiğine dair belge sunulursa özür dileyeceğim” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ EMİR : KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR 

AK Parti’li Güneş’in iddialarına yanıt veren Murat Emir ise söz konusu açıklamaları “karalama kampanyası” olarak nitelendirdi. Aracın donanımının CHP Genel Merkezi’nin kendi imkanlarıyla karşılandığını savunan Emir, “Biz faturaları ortaya koyuyoruz. Buna rağmen banka havalesi talep ediliyor. Siz hangi yetkiyle bizden böyle bir belge istiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.


Tbmm Genel Kurulu, İsmail Güneş, Murat Emir, Özgür Özel, AK Parti, Siyaset, Uşak, Son Dakika

Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı
Trump’ın kapısına giden kurye neye uğradığını şaşırdı Diyalogları dikkat çekti Trump’ın kapısına giden kurye neye uğradığını şaşırdı! Diyalogları dikkat çekti
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü

18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
12:12
Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
