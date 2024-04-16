Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye personeli ile bir araya geldi - Son Dakika
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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye personeli ile bir araya geldi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye personeli ile bir araya geldi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye personeli ile bir araya gelerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni dönemde de vatandaş odaklı çalışmalar sürdüreceklerini belirten Talay, projeleri tamamlamak ve yeni projelere başlamak istediklerini ifade etti. Ayrıca, Vize Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Vize'nin Şairleri' Projesi kapsamında bir kitap hazırlandı. Ahmetbey beldesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı. Kırklareli'nde ise 16 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

16.04.2024 09:53
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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye personeli ile bir araya geldi.

Talay, belediye şantiyesinde gerçekleştirdiği toplantıda, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Seçimin ardından yeni bir döneme başladıklarını ifade eden Talay, yeni dönemde de vatandaş odaklı çalışmalar sürdüreceklerini belirtti.

Devam eden projeleri en kısa sürede tamamlayıp, yenilerine başlamak istediklerini anlatan Talay, personeline görevinde başarılar diledi.

" Vize'nin Şairleri" Projesi

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Vize'nin Şairleri" Projesi kapsamında kitap hazırlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile beraberindeki öğretmen ve öğrenciler, Kaymakam Sedat Özdemir'i ziyaret ederek kitabı takdim etti.

Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kitabın hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Bu tür faaliyetlerin öğrencilerin başarısını da arttırdığını ifade eden Özdemir, Vize'nin her alanda olduğu gibi eğitimde de ön plana çıkmaya başladığını kaydetti.

İlaçlama çalışması

Ahmetbey beldesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Ahmetbey Belediyesinden yapılan açıklamada, haşere ve sineklerin sıcaklığa bağlı olarak arttığı belirtildi.

Ekiplerin özel araçlarla cadde ve sokaklarda ilaçlama yaptığı aktarılan açıklamada, çalışmaların özellikle sinek ve larva üreme alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yürütüldüğü kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 16 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesinin Yeşillik ve Yeni Mahallesi, ilçeye bağlı Ahmet, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Elmacık, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Malkoçlar, Tastepe, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular, Yukarıkanara köyleri ile kent merkezine bağlı Erikler ve Kadıköy köylerine 19 Nisan Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 10.30-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye personeli ile bir araya geldi - Son Dakika

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