Pınarhisar'da umre kafilesi ilahilerle uğurlandı, KLÜ Yönetim Kurulu toplandı

Pınarhisar'da umre kafilesi ilahilerle uğurlandı, KLÜ Yönetim Kurulu toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtuluş Camisi'ndeki programda Kur'an ve ilahiler eşliğinde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı; Kaymakam Enver Özderin de hazır bulundu. Kırklareli Üniversitesi Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında toplanıp gündem maddelerini karara bağladı.
Pınarhisar'da umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.
Kurtuluş Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kaymakam Enver Özderin, umreye gidecek vatandaşlarla bir araya geldi.
Programda, İlçe Vaizi Abdülkadir Aksu Kur'an-ı Kerim okudu.
Umre kafilesi okunan ilahiler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
KLÜ Yönetim Kurulu Toplantısı
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Yönetim Kurulu Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerine ilişkin gündem maddeleri değerlendirildi.
Yürütülen çalışmalar ve gelecek döneme yönelik planlamaların değerlendirildiği toplantıda, üniversitenin gelişimine ve kurumsal işleyişine yönelik konular üzerinde görüşüldü.
Toplantıda, gündem maddeleri karara bağlandı.
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