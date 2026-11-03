Pınarhisar Kaymakamı Özderin, Tozaklı İlkokulunda inceleyip öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika
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Pınarhisar Kaymakamı Özderin, Tozaklı İlkokulunda inceleyip öğrencilerle sohbet etti

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Pınarhisar Kaymakamı Özderin, Tozaklı İlkokulunda inceleyip öğrencilerle sohbet etti
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Pınarhisar Kaymakamı Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ergin ile Tozaklı İlkokulunu ziyaret ederek fiziki koşulları inceledi. Özderin, okul idarecilerinden eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı, öğrencilerle sohbet edip öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ergin ile Tozaklı İlkokulunu ziyaret ederek incelemede bulundu.

Okulun fiziki koşullarını inceleyen Özderin, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin okul idarecilerinden bilgi aldı.

Ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Özderin, öğretmenlerin de isteklerini dinledi.

Okul Güvenliği İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

Pınarhisar Kaymakamlığınca Okul Güvenliği İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, okul çevrelerinde alınan mevcut güvenlik tedbirleri, denetim faaliyetleri, servis güvenliği, okul giriş, çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk ve risk oluşturan unsurlar görüşüldü.

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Eğitim faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim faaliyetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eğitim öğretim faaliyetleri, derslerin işlenişi, eğitim ortamlarının verimli kullanılması, öğretmenlerin görev ve sorumlulukları ile eğitim öğretim sürecinde dikkat edilmesi gereken konular görüşüldü.

Toplantıda ayrıca öğrencilerin akademik başarılarının artırılması, eğitimde niteliğin yükseltilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Akdemir, eğitim öğretim sürecine sundukları katkılardan dolayı öğretmenlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir ilçe, üç köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçe merkezi, Ovacık ve Sakızköy ile Demirköy ilçesinin Yeni Mahallesi ile Hamdibey köyüne 5 Ekim Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler ilçe merkezi ve Sakızköy'de 09.00-11.00, Ovacık, Hamdibey köyü ile Yeni Mahallesi 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA
PınarhisarAli ErginEğitimGüncelSon Dakika

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