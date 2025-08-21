Pinglu Kanalı'nda Akıllı Balık Geçidi Sistemi - Son Dakika
Pinglu Kanalı'nda Akıllı Balık Geçidi Sistemi

21.08.2025 14:57
Çin'de Pinglu Kanalı'na yönelik akıllı izleme sistemi faaliyete geçti, ekolojik koruma sağlıyor.

NANNİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Pinglu Kanalı boyunca uzanan kilit öneme sahip bir balık geçidine yönelik akıllı izleme sistemi resmen faaliyete geçti. Sistem, ekolojik koruma alanında kaydedilen ilerleme olarak öne çıkıyor.

Batı Kara- Deniz Yeni Koridoru'nun çekirdek projelerinden biri olan yaklaşık 134,2 kilometre uzunluğundaki Pinglu Kanalı, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Nanning ve Qinzhou'dan geçerek Beibu Körfezi'ne ulaşıyor.

Geçen yıl nisan ayında onaylanan balık geçidinde altı temel tesise sahip bir izleme sistemi ve kapsamlı bir bilgi platformu bulunuyor. Pinglu Kanalı Grubu Limited Şirketi'nin açıklamasına göre, dikkat çekici su altı ışıkları balıkları kanala yönlendirirken, yapay zeka tanıma ve sonar görüntüleme teknolojileri ise balık sayılarını ve hareketlerini gerçek zamanlı olarak izliyor.

Pinglu Kanalı'nın yeşil bir proje haline getirilmesinde önemli bir role oynayan balık geçidi, kanalın ekolojik koruma çabalarının öne çıkan unsurlarından biri. Yetkililer, dünya çapında bir ekolojik su yolu geliştirilmesine destek olmak için izleme sistemini optimize etmeyi sürdürecek.

Kaynak: Xinhua

Balıkçılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam

13:26
