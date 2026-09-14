Pirinççi Azerbaycan\'da Hacıyev\'le görüştü, Duran\'ın daveti iletildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve beraberindeki İletişim Başkanlığı heyetini kabul etti.

Temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Pirinççi ve beraberindeki heyet, Hacıyev'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın Hacıyev'i Türkiye'ye davetinin iletildiği görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik ve stratejik ittifak ilişkileri çerçevesinde iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarındaki işbirliği ele alındı.

İki ülke arasında stratejik iletişim alanında geliştirilen kurumsal işbirliğinin öneminin vurgulandığı görüşmede değişen küresel iletişim ortamı, dezenformasyonla mücadele, kamu diplomasisi faaliyetleri ve Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak meselelerde uluslararası kamuoyuna yönelik iletişim kapasitesinin güçlendirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ve Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi sürecinde stratejik iletişimin önemi üzerinde duruldu.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü dayanışmanın yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, bölgesel işbirliği ve istikrar bakımından da taşıdığı öneme dikkati çekildi.

Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin "iki devlet, tek millet" anlayışı ve Şuşa Beyannamesi ile ortaya konulan müttefiklik ruhu doğrultusunda iletişim alanında da daha ileri seviyelere taşınmasının önemini vurguladı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün'ün de hazır bulunduğu görüşmede, iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki temasların ve ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.