Pirinkayalar Tüneli: Zamandan ve Yakıttan Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pirinkayalar Tüneli: Zamandan ve Yakıttan Tasarruf Sağlıyor

Geniş Video İzle

Erzurum-Artvin karayolu üzerinde hizmete açılan Pirinkayalar tüneli, sürücülere güvenli bir yol imkanı sunarken aynı zamanda milyonlarca lira tasarruf sağlıyor. 2.5 yılda tünelin hizmete açılmasıyla yaklaşık 150 milyon liralık tasarruf sağlanırken, sürücüler eskiden zor şartlarda geçebildikleri yoldan bugün hem kısa sürede hem de güvenli bir şekilde geçebildiklerini belirtiyor.

15.05.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pirinkayalar tüneli hem zamandan hem yakıttan kazandırdı

Sürücüler Denizbaşı'ndan artık daha güvenli olarak geçebiliyor

ERZURUM - Erzurum- Artvin karayolu üzerinde yaklaşık 3 yıl önce hizmete açılan Pirinkayalar tüneli hem güvenli bir yol hem de tasarruf sağlıyor.

29 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenle hizmete açılan 2 bin 246 metrelik tünel geçen 2.5 yıllık dönemde hem sürücülere güvenli bir yol imkanı hem de milyonlarca lira tasarruf sağladı. 2.5 yılda tünelin hizmete açılmasıyla birlikte yaklaşık 150 milyon liralık tasarruf sağlanırken, sürücüler eskiden zor şartlarda geçebildikleri yoldan bugün hem kısa sürede hem de güvenli bir şekilde geçebildiklerini söyledi.

Tünelden geçen TIR şoförü Ozan Anlayan, "meslekte daha yeniyim. Bu yol büyüklerimiz daha önce anlattığında taş düşme tehlikesi olsun zamandan olsun Denizbaşı mevkiinde çok kazalar yaşanırmış. Rampalarda geri kaçma yağışlı havalarda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi çok rahat bir yol oldu. Bu tünel yolu daha güvenli hale getirdi. Hem de mesafe azaldı yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı" dedi.

Pirinkayalar Tüneli: Zamandan ve Yakıttan Tasarruf Sağlıyor
Kaynak: İHA

Pirinkayalar, Erzurum, Artvin, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pirinkayalar Tüneli: Zamandan ve Yakıttan Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:20:06. #1.12#
SON DAKİKA: Pirinkayalar Tüneli: Zamandan ve Yakıttan Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement