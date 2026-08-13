Pitbull'e 95 Bin Lira Ceza

95 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Adana'nın Çukurova ilçesinde ağızlıksız gezdirilirken sokak kedisini öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi A.T.'ye, Kabahatler Kanunu'na göre 95 bin 589 lira para cezası uyguladı. Bu arada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişiye defalarca 'Polisi aramayın' dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenen A.T. hakkında adli işlemin de başlatıldığı bildirildi.