Pitbull Saldırısında Yaralanan Cem Mert Özer'den Yetkililere Çağrı - Son Dakika
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Pitbull Saldırısında Yaralanan Cem Mert Özer'den Yetkililere Çağrı

Pitbull Saldırısında Yaralanan Cem Mert Özer\'den Yetkililere Çağrı

Beylikdüzü'nde pitbull cinsi köpeğin saldırısında yaralanan Cem Mert Özer, halen geceleri korkuyla uyandığını ifade ederek, yetkililerden bir an önce sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenleme yapılmasını istedi. Ülke genelinde zaman zaman sahipsiz hayvanlar ile yasaklı ırkların saldırıları sonucu ölüm ve yaralanmalar meydana geliyor.

18.05.2024 11:27
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Beylikdüzü'nde pitbull cinsi köpeğin saldırısında yaralanan Cem Mert Özer, halen geceleri korkuyla uyandığını ifade ederek, yetkililerden bir an önce sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Ülke genelinde zaman zaman sahipsiz hayvanlar ile yasaklı ırkların saldırıları sonucu ölüm ve yaralanmalar meydana geliyor.

Bu saldırılardan biri geçen ay Gürpınar Sahili'nde yaşandı. 7 Nisan'da büfeye girmek isteyen Cem Mert Özer, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bacağına 28 dikiş atılan Özer, bir süre tedavi gördü.

Bacağının eskiye göre daha iyi olduğunu anlatan Özer, saldırının psikolojik etkilerini halen yaşadığını söyledi.

Özer, "20 gün kadar sürekli köpek saldırıyormuş gibi oldu. Geceleri çığlık çığlığa uyandığım da oldu. Boğuşma geçirdiğim için etkisinde kaldım. Gece uyku ilacı almaya devam ediyorum." diye konuştu.

Kendisinde artık köpek fobisi oluştuğunu vurgulayan Özer, " Türkiye'nin kanayan yarası. 73 yaşında bir kadın bayram günü sokak köpekleri tarafından parçalandı. Bir çocuk daha parçalandı. İşte sürüye köpek daldı. Ülkenin genel problemi haline gelmeye başladı. Sahipli veya sahipsiz artık ülkede bir silah noktasına doğru geldi maalesef. Hayvanlar da bir silah aracı olarak kullanılıyor." dedi.

Özer, hayvansever olduğunu, kendisinin de evde hayvan beslediğini aktararak, "Saldırıda ölebilirdim. Yanımda çocuğum da olabilirdi. 4 yaşında kızım var. Parçalasaydı, evladımı ağzından alamazdım." ifadesini kullandı.

Yetkililerin, sahipsiz hayvanlar sorununa artık bir çözüm bulmasını istediğini dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"Can güvenliğimiz de yok. Yani ailemizle bir yere de gidemiyoruz. Sonuç itibarıyla köpek, bunun fıtratında var. İnsanların sürüsüne de dadanıyor, malına zarar veriyor. Araba parçalıyorlar, onu da izledik haberlerde. Yani bu işin artık Meclis'imizin önceliği olması gerektiğine inanıyorum. Daha fazla canımız yanmasın. Yasaklı ırklar noktasında da bu işin artık bir yatar cezası olması lazım. İnsanlar 13-14 bin lira gibi komik rakamlarla elinde bir silah beslemesin."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pitbull Saldırısında Yaralanan Cem Mert Özer'den Yetkililere Çağrı - Son Dakika
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