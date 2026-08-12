Pitbull Sokak Kedisini Öldürdü - Son Dakika
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Pitbull Sokak Kedisini Öldürdü

Pitbull Sokak Kedisini Öldürdü
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Adana'da ağızlıksız gezdirilen pitbull, sokak kedisini öldürdü; sahibi polisi aramamasını istedi.

ADANA'da sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, sokak kedisini öldürdü. Olayın ardından köpeğin sahibinin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişiye defalarca 'Polisi aramayın' dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibi tarafından ağızlıksız şekilde tasmayla gezdirilen pitbull cinsi köpek, yanından geçen sokak kedisine saldırdı. Sahibinin müdahale etmesine rağmen köpek, kediyi öldürdü. Bu sırada olaya tanık olan bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine köpeğin sahibi 'Polisi aramayın' diye ısrar etti. Kadın daha sonra köpeğiyle bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, çevredeki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sanal medyada paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pitbull Sokak Kedisini Öldürdü - Son Dakika

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