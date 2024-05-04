Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade astsubay kıdemli çavuş Ata Göçmen'in şehit olduğunu bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, "Kahraman silah arkadaşımız 3 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajı yer aldı.