Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu - Son Dakika
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Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, piyade astsubay kıdemli çavuş Ata Göçmen'in 3 Mayıs 2024 tarihinde şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yaşar Güler, şehit olan kahraman silah arkadaşına Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve millete başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

04.05.2024 07:39
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade astsubay kıdemli çavuş Ata Göçmen'in şehit olduğunu bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, "Kahraman silah arkadaşımız 3 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajı yer aldı.

Kaynak: ANKA

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