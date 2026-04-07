Memiş'ten Piyasalara Yönelik Değerlendirmeler ve Uyarılar

07.04.2026 16:10
Memiş, piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekerek, savaşın sona ermesi durumunda enerji ve değerli metallerde önemli hareketlilik olabileceğini ifade etti. Ayrıca, yastık altı altınların güvenliği konusunda uyarılarda bulundu ve bankadaki altın miktarının arttığını söyledi.

Memiş, piyasalardaki belirsizliğe vurgu yaparak, yarın olumlu veya olumsuz yeni bir yön bulunacağını belirtti. Savaşın sona ermesi ihtimalinde, özellikle enerji ve değerli metallerde önemli hareketler yaşanabileceğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin, baskılanmış enstrümanlarda yükselişe yol açabileceğini ifade etti.

Mevcut piyasa tablosunu değerlendiren Memiş, ons altının 4.644 dolar, gümüşün 72 dolar ve petrolün 115 dolar seviyelerinde olduğunu, Brent petrolün 116 dolar direnciyle karşı karşıya bulunduğunu aktardı. Kısa vadeli bir ateşkes beklentisi olduğunu, bu durumda piyasalarda rahatlama dönemi yaşanabileceğini düşündüğünü belirtti.

Altın piyasasında, yılın ilk çeyreğinde bankalara koşan yatırımcıların sayısında artış olduğunu ve bankalardaki altın miktarının 676 tona yükseldiğini söyledi. Fiziki altın piyasasında işçilik farkının düştüğünü ve altın arzında normalleşme başladığını açıkladı.

Yastık altı altınlara ilişkin güvenlik uyarısında bulunan Memiş, evde kasa olmadan saklanan altınların sigorta kapsamında olmayabileceğini vurguladı. Bankalardaki güvence limitinin 1 milyon 200 bin lira olduğunu hatırlatarak, alternatif yatırım aracı olarak darphane sertifikasını önerdi.

Piyasadaki ana belirleyicilerin petrol ve dolar endeksi olduğunu, bunlar yükseldiğinde değerli metallerin gerilediğini belirtti. Uzun vadeli yatırımcılar için toplama zamanı olduğunu söyleyerek, al unut stratejisini önerdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Enerji, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 16:56:08. #7.12#
