Piyasalarda Eksen Arayışı: Mevduat mı, Sanayi mi?

Yatırımcılar, yıllık yüzde 49.20 getirili mevduatın güvenli limanı ile sanayinin büyüme iştahı arasında kararsız kalıyor. Aracı kurumlardaki yüzde 25.83'lük sert düşüş, portföylerdeki bahar temizliğinin bittiğine mi yoksa yeni başladığına mı işaret ediyor? ABD-İran gerginliği piyasaları bekle-gör modunda tutarken, değerli metallerde sular çekiliyor; gümüş haftalık yüzde 6.48, altın yüzde 2.58 kaybetti. Merkez bankalarının sıkı duruşu, aşırı ısınan fiyatlarda teknik düzeltmeyi zorunlu kılıyor. Sermaye, jeopolitik korkudan beslenen varlıklardan çıkıp reel limanlara yöneliyor. Bankacılık sektörü haftalık yüzde 5.23 gerilerken, finansal kiralama yüzde 14.07, kimya ve petrol yüzde 3.51 yükseldi. Aracı Kurumlar Endeksi'ndeki yüzde 25.83 kayıp, hacim daralması ve satış baskısını yansıtıyor. Tera Yatırım yüzde 34.28 ile en çok değer kaybeden oldu. Mevduat aylık yüzde 3.45 getiriyle korurken, dolar yüzde 0.29 geriledi. BIST 100 yıllık yüzde 51.82 performansla stratejik alternatif. Şirket haberlerinde Hat-San Gemi, Kalyon, Margün Enerji, Escar Filo, Hektaş, Arzum ve Sabancı Holding öne çıktı. Küreselde KOSPI yüzde 53.66 getiriyle Asya'yı öne çıkarırken, DAX yüzde 2.21 kaybetti. Yurt içinde PD/DD oranı düşük Ereğli ve Kardemir iskonto sinyali verirken, Astor Enerji ve Tüpraş yükseldi. Piyasalar eksen arayışını sürdürüyor.