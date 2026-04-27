Piyasalarda Eksen Arayışı: Mevduat mı, Sanayi mi?

27.04.2026 04:01
Yatırımcılar yıllık yüzde 49.20 getirili mevduat ile sanayi hisseleri arasında gidip gelirken, aracı kurumlardaki yüzde 25.83'lük düşüş portföylerdeki bahar temizliğinin sinyali olabilir.

Yatırımcılar, yıllık yüzde 49.20 getirili mevduatın güvenli limanı ile sanayinin büyüme iştahı arasında kararsız kalıyor. Aracı kurumlardaki yüzde 25.83'lük sert düşüş, portföylerdeki bahar temizliğinin bittiğine mi yoksa yeni başladığına mı işaret ediyor? ABD-İran gerginliği piyasaları bekle-gör modunda tutarken, değerli metallerde sular çekiliyor; gümüş haftalık yüzde 6.48, altın yüzde 2.58 kaybetti. Merkez bankalarının sıkı duruşu, aşırı ısınan fiyatlarda teknik düzeltmeyi zorunlu kılıyor. Sermaye, jeopolitik korkudan beslenen varlıklardan çıkıp reel limanlara yöneliyor. Bankacılık sektörü haftalık yüzde 5.23 gerilerken, finansal kiralama yüzde 14.07, kimya ve petrol yüzde 3.51 yükseldi. Aracı Kurumlar Endeksi'ndeki yüzde 25.83 kayıp, hacim daralması ve satış baskısını yansıtıyor. Tera Yatırım yüzde 34.28 ile en çok değer kaybeden oldu. Mevduat aylık yüzde 3.45 getiriyle korurken, dolar yüzde 0.29 geriledi. BIST 100 yıllık yüzde 51.82 performansla stratejik alternatif. Şirket haberlerinde Hat-San Gemi, Kalyon, Margün Enerji, Escar Filo, Hektaş, Arzum ve Sabancı Holding öne çıktı. Küreselde KOSPI yüzde 53.66 getiriyle Asya'yı öne çıkarırken, DAX yüzde 2.21 kaybetti. Yurt içinde PD/DD oranı düşük Ereğli ve Kardemir iskonto sinyali verirken, Astor Enerji ve Tüpraş yükseldi. Piyasalar eksen arayışını sürdürüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:12:35. #.0.5#
