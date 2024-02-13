PKK/ KCK Gençlik Yapılanması ve Araç Kundaklama Faaliyetlerini Organize Eden 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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PKK/ KCK Gençlik Yapılanması ve Araç Kundaklama Faaliyetlerini Organize Eden 7 Şüpheli Yakalandı

PKK/ KCK Gençlik Yapılanması ve Araç Kundaklama Faaliyetlerini Organize Eden 7 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması olan DGH içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 2 şüpheli ile PKK/KCK terör örgütü içerisinde araç kundaklama faaliyetlerini organize eden 5 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

13.02.2024 09:46
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PKK/ KCK gençlik yapılanması ve araç kundaklama faaliyetlerini organize ettikleri iddia edilen 7 şüpheli İstanbul merkezli operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması olan DGH içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 2 şüpheli ile PKK/KCK terör örgütü içerisinde araç kundaklama faaliyetlerini organize eden 5 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Savcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: PKK/ KCK Gençlik Yapılanması ve Araç Kundaklama Faaliyetlerini Organize Eden 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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