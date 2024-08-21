PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist yakalandı

PKK/KCK\'nın Finlandiya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist 'Naze Ad' kod adlı Mehnaz Omarı yakalandı ve cezaevine gönderildi.

21.08.2024 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran uyruklu 'Naze Ad' kod adlı Mehnaz Omarı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; uzun süredir MİT'in takibinde olan PKK/KCK'lı 'Naze Ad' kod adlı Mehnaz Omarı, İstanbul'da polis ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. İran uyruklu terörist, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehnaz Omarı, Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt sözde üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. Omarı, terör örgütü adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu. Mehnaz Omarı'nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Finlandiya, İstanbul, Kck, PKK, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:29:10. #1.13#
SON DAKİKA: PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement