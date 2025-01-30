PKK/KCK'ya Yönelik Gürz-43 Operasyonları: 12 Mağara ve Sığınak İmha Edildi - Son Dakika
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PKK/KCK'ya Yönelik Gürz-43 Operasyonları: 12 Mağara ve Sığınak İmha Edildi

PKK/KCK\'ya Yönelik Gürz-43 Operasyonları: 12 Mağara ve Sığınak İmha Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen Gürz-43 operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

30.01.2025 08:57  Güncelleme: 08:59
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde PKK/KCK'ya yönelik 'Gürz-43' operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 16 ilde PKK/KCK mensubu teröristlerin sakladıkları çeşitli silah ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Gürz-43' operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirtti. Operasyonların, Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu, Kemah, Şemdinli, Çukurca, Hakkari Merkez, Yayladere, Payas, Iğdır Merkez, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Muş Merkez, Pervari, Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray kırsalında yürütüldüğünü aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda 5 kilogram patlayıcı madde, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 24 adet el bombası, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet bomba atar, 86 adet roketatar mühimmatı, 8 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 adet dürbün, 8 bin 903 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ile silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı" ifadelerini kullandı.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma timlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimiz için yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel PKK/KCK'ya Yönelik Gürz-43 Operasyonları: 12 Mağara ve Sığınak İmha Edildi - Son Dakika

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