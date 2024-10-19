PKK'lı Terörist Akçakale'ye Teslim Oldu

Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Akçakale'deki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Akçakale'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.