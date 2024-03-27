PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor' sözlerini eleştirerek, 'Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye'yi etkileyen bir şey değil. Dipsiz kuyuyu kazanlar, ülkeyi yönetenlerin kendisi' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adana'da partisinin üye sayısının 516 bin 800'e ulaştığını açıkladı. Erbakan, Adana'da yapılan bir iftar programında konuşma yaptı ve seçimlerde başarıya ulaşacaklarını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa halk buluşmasında konuştu. Aralarında, ’17 bakan geldi de İstanbul'a senin gibi bakan gelmedi’ dövizinin de bulunduğu yazıları tek tek okuyan İmamoğlu, siyasete atıldığı günden beri, güzel dil kullanma prensibinden vazgeçmediğinin altını çizdi. İmamoğlu, “Seçim gelince, bunların bir anda huyları değişiyor. Bunlar, ricada bulunmaya başlıyorlar. Hemen yumuşuyorlar seçimden seçime. Ama seçim bitti mi ne biliyorlarsa, onu yapıyorlar. Geçen sene genel seçimde ne dediler? Dediler ki, ‘Biz artık mülakat sistemini kaldıracağız.’ Kalktı mı? Kaldırmazlar. Ama seçim geçti mi, millete efelik yaparlar. Bunlar neden anlarlar biliyor musunuz? Bu anlayışa, bu sandıkta sağlam bir ders verirseniz, Gaziosmanpaşa'da sağlam bir sandık sesi çıkarsa, İstanbul'da sağlam bir sandık sesi çıkarsa, bunlar kendine gelir” dedi.
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yaptı. Operasyonda K.D. isimli zanlı gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 315 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği, BM Çevre Programı ve BM İnsan Yerleşimleri Programı tarafından düzenlenen panelde, Sıfır Atık Günü'nün önemi vurgulandı. Panelde, atık kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye olan etkileri, atık yönetiminin önemi ve Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, Türkiye'nin Sıfır Atık politikasının uluslararası alanda da destek gördüğü belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş altın ithalatında kota uygulamasına başladığını duyurdu. Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na ise işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildi. Bu tedbirler, altın ithalatının artış hızını azaltmayı ve piyasada yaşanan daralmayı önlemeyi amaçlamaktadır.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Silivri'de çarşı esnafını ziyaret etti. Kavuncu, ilçe sakinlerinden oy istedi ve Silivri'ye metro ve deniz ulaşımı taleplerini not aldı. Kanal İstanbul projesi hakkında konuşan Kavuncu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un projenin gündemlerinde olmadığını belirtti. Ümit Özdağ ile ittifak yapmama sebebini açıklayan Kavuncu, Özdağ'ın kendisine iftira attığını ve suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Kavuncu, Özdağ'ın düzensiz göç konusundaki tespitlerinin doğru olduğunu kabul etti.
Belçika Başbakanı Alexander de Croo, terör örgütü PKK destekçilerinin Belçika'daki provokasyonlarına değinerek, 'Terörist olarak sınıflandırılan örgütlere yönelik bu destek gösterileri kabul edilemez' dedi. de Croo, sükunet çağrısında bulunarak, 'Herkesten sakin olmasını, provokasyonları durdurmasını ve ülkemizde onlarca yıldır yaptığımız gibi uyum içinde birlikte yaşamaya devam etmesini istiyoruz.'
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sıfır Atık projesinin çevre, doğa ve gelecek için önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Altay, BM Genel Kurulu kararıyla desteklenen projenin toplumsal bilinçlenmeyi artırarak daha yaşanabilir bir dünyaya kapı araladığını ifade etti. Ayrıca, atık yönetiminin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Van'ın Muradiye ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal kesimde kapanan bazı mahallelerin yolları yeniden ulaşıma açıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa'daki İskele bölgesinde yoğunlaşan yabancılara mülk satışının ciddi bir sorun olmadığını belirtti. Tatar, imar yasalarını düzenleyerek çevreyi korumak gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsraillilerin mülk satın aldığı iddialarına da yanıt vererek, İsrail'in düşman olmadığını ve yatırım için burada olduklarını söyledi. Tatar ayrıca, KKTC'nin Güzelyurt ilçesindeki sahte diploma skandalıyla ilgili olarak da önlemler alacaklarını ve yıpratıcı söylemlerin sona ereceğini belirtti.
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