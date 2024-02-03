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PKK'lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine ateş düştü - Son Dakika
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PKK'lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine ateş düştü

IRAK'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in (30) Osmaniye'deki baba evine ateş düştü. Ailesine askeri yetkililer tarafından verilen acı haberle gözyaşlarına boğulan aile, taziye için şehit evine gelen yakınları ve köylülerle birlikte acılarını paylaşıyor. Bekar ve 7 yıllık asker olan şehit Kadir Dingil'in cenazesinin yarın Osmaniye'de toprağa verileceği bildirildi.

03.02.2024 16:26
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IRAK'ın kuzeyinde harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in (30) memleketi Osmaniye'deki baba evine ateş düştü.

Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğu haberini Osmaniye merkeze bağlı Çona köyünde oturan ailesine askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan babası Mehmet ve annesi Nadiye Dingil ile diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve köylüler de taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Bekar ve 7 yıllık asker olan şehit Kadir Dingil'in cenazesinin, yarın Osmaniye'de toprağa verileceği bildirildi. (DHA)

PKK\'lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil\'in ailesine ateş düştü
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine ateş düştü - Son Dakika
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