PKK Mağarasında Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde teröristlerden temizlenen mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağaranın aramasını yapan Mehmetçik, teröristlerden temizlenen mağarada çok sayıda silah, malzeme ve mühimmat ele geçirdi. İmha edilen silah, mühimmat ve diğer malzeme şu şekilde:

60 milimetre 1 havan, 1 Konkurs tanksavar silahı, 2 A/T-4 tanksavar silahı, 2 RPG-7 roketatar, 14,5 milimetre 1 Doçka makineli tüfek, 12,7 milimetre 2 Doçka makineli tüfek, 1 Şervan keskin nişancı tüfeği, 4 Şiyar keskin nişancı tüfeği, 3 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 Blazer R8 keskin nişancı tüfeği, 3 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 M1 piyade tüfeği, 5 BİXİ hafif makineli tüfek ve 7 yedek namlu, 4 M-16 piyade tüfeği, 24 AK-47 piyade tüfeği, 1 T-40 bomba atar, 1 RBG bomba atar, 1 av tüfeği, 4 tabanca, 200 el bombası, 4 havalı tüfek, 2 havalı tabanca, 2 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 RPG-7 menzil uzatma sevk fişeği, 148 sevk fişeği, 23 milimetre 874 top mühimmatı, 14,5 milimetre 9 bin 200 fişek, 12,7 milimetre 2 bin 325 fişek, 7,62 milimetre 19 bin 250 fişek, 5,56 milimetre 16 bin 700 fişek, 5,45 milimetre 2 bin 160 fişek, 4 termal silah dürbünü, 1 RPG-7 dürbünü, 3 sehpalı gözetleme dürbünü, 3 dürbün, 1 DLRIL 50 lazer işaretleyici, 1 kestrel cihazı, 1 holografik nişangah, 105 susturucu, 1 Doçka sehpası, 12,7 milimetre 1 Doçka namlusu, 31 Kanas keskin nişancı tüfek şarjörü, 404 piyade tüfeği şarjörü, çok miktarda elektronik cihaz ile sağlık ve yaşam malzemesi.

Haber: ANKARA,