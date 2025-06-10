PKK\'nın Çevrimli katliamında 35 yıl önce hayatını kaybeden 27 kişi anıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi mezarları başında anıldı.

Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da yapılan saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişi için köy mezarlığında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak'ın bir şehit diyarı olduğunu, kentte 1984'ten bu yana 1017 vatandaşın şehit olduğunu söyledi.

Bu acıyı kırk yıldır yaşadıklarını ve şehitlerin kanının yerde kalmadığını dile getiren Ekici, "Bunun için Türk silahlı kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Bugün terör kalmamıştır. Terörsüz Türkiye ile yeni bir süreci beraber yaşayacağız." dedi.

Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt da Çevrimli köyünde yaşanan katliamın terör örgütünün yanına kalmadığını, askerin, jandarmanın teröre hak ettiği dersi verdiğini belirtti.

İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güvenlik güçlerimizin mücadelesiyle bu topraklara artık kan, gözyaşı değil, huzur gelir, artık annelerimiz ağlamaz. İnşallah terörsüz Türkiye yolunda Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer parti liderlerinin öncülüğünde hepsini destekleyeceğiz. Onların yanına olacağız." dedi.

Köy muhtarı İbrahim Özbey de 35 yıldır bugünü tekrar yaşadıklarını ve bu katliamı asla unutmayacaklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın, Devlet Bahçeli'nin ve diğer partilerin 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına destek veriyoruz. Onlarla beraberiz, hepimizin amacı ülkemizin huzur içerisinde yaşamasıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitlerin mezarları ziyaret edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

Programda, İlçe Müftüsü İbrahim Canbaş da dua okudu.

Programa, Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, Şırnak Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Akçay Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Sedat Kara, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Eroğlu ve Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre ile vatandaşlar katıldı.