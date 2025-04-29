PKK'nın Saldırısında 2 Peşmerge Yaralandı

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın saldırısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmerge'nin yaralandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK, Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine yönelik bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda 2 Peşmerge'nin yaralandığı belirtildi.
Terör örgütü dün de Amedi ilçesinde aynı bölgede karakol kurma hazırlığı yapan Peşmerge güçlerine saldırarak 3 Peşmerge'yi yaralamıştı.
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