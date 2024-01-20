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PKK/PYD Üyesi Sınırda Yakalandı - Son Dakika
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PKK/PYD Üyesi Sınırda Yakalandı

SURİYE sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD üyesi U.C., jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında, Suriye'de 2020-2022 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.C.'yi yakaladı. Gözaltına alınan terörist çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

PKK/PYD Üyesi Sınırda Yakalandı
20.01.2024 - 16:52,
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SURİYE sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD üyesi U.C., jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında, Suriye'de 2020-2022 yılları arasında PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.C.'yi yakaladı. Gözaltına alınan terörist çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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