PKK/PYD Üyesi Sınırda Yakalandı

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SURİYE sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD üyesi U.C., jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında, Suriye'de 2020-2022 yılları arasında PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.C.'yi yakaladı. Gözaltına alınan terörist çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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