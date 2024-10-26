PKK/YPG Cerablus ve Mare'ye Saldırı Düzenledi

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Terör örgütü PKK/ YPG'nin, işgali altındaki Münbiç'ten ve Tel Rıfat'tan, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ve Mare'ye füzelerle saldırması sonucu 3 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ve Mare'de sivil yerleşim yerlerine yönelik terör saldırılarında Halep ili Azez ilçesi güneyindeki Mare'de 3 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki Münbiç ve Tel Rıfat'tan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terörden arındırılan Azez, Cerablus, Afrin ve Bab bölgelerini sık sık hedef alıyor.