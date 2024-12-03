PKK/YPG, Deyrizor'da Saldırı Başlattı - Son Dakika
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PKK/YPG, Deyrizor'da Saldırı Başlattı

ABD destekli PKK/YPG, Deyrizor'da 7 köye saldırdı, Esed ve İran güçlerini hedef aldı.

03.12.2024 10:49
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ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG, Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusunda kalan topraklarındaki 7 köyden Beşşar Esed rejimi güçlerini ve İran destekli grupları çıkarmak için saldırı başlattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler ABD'nin desteğiyle, Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerindeki rejim güçleri ve İran destekli gruplara karşı sabah erken saatlerde saldırıya geçti.

PKK/YPG'li teröristler, yan yana bulunan bu köylere 3 yönden saldırı başlatırken, çatışmalar sürüyor.

Deyrizor'daki durum

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye- Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA

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