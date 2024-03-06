PKK/YPG, Suriye'de 16 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırdı

TEL Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'nin Haseke ilinde işgal ettiği Malikiyye ilçesinden 16 yaşındaki bir erkek çocuğu daha silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.
Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Haseke'nin Malikiyye ilçesinden 16 yaşındaki A.F.H'nin, teröristlerce kaçırıldığını söyledi.?
Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmasını engellediğini belirtti.?
PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.?
PKK/YPG'li teröristler, Halep'in Aynularab ilçesinden 28 Ocak ve 11 Şubat'ta kız çocuğu S.A.M, 13 yaşındaki erkek çocuğu M.A.N. ve 15 yaşındaki erkek çocuğu B.N.N'yi silahlı kadrosuna katmak için kaçırmıştı.?
2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı
Birleşmiş Milletler (BM), Ocak- Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığını açıklamıştı.
Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü. Aileler, çocuklarına kavuşma umuduyla her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelerek pankartlar açtı. Anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunurken, DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi. Aileler, yıllardır çocuklarının hasretini çektiğini ve onları devlete teslim olmaya çağırdığını dile getirdi.
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