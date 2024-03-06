PKK/YPG, Tel Rıfat'tan Azez'e Roket Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü, 7 Yaralı

Muş'ta 1.8 milyon dekarlık alanda arpa ve buğday ekimi gerçekleşti

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, geçen yıl bölgede 1 milyon 839 bin dekarlık alanda arpa ve buğday ekiminin gerçekleştiğini belirtti. Kentte 235 bin büyükbaş, 1 milyon 52 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor. Buğday ve arpada yüksek verim elde edilmesi bekleniyor.