Placido Domingo, Volkswagen Arena\'da konser verecek

Müzik dünyasının önemli seslerinden biri olarak kabul edilen ve 12 kez Grammy Ödülü alan Placido Domingo, 28 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da konser verecek.
İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Murat Karahan ve Elena Stikhina'nın da sahne alacağı konserde, sanatçılara şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.
Domingo, opera kariyerinin yanı sıra orkestra şefliğiyle de klasik müziğin yaşayan büyük efsaneleri arasında yer alıyor. Sanatçı, 50 yılı aşan kariyerinde dünyanın önemli sahnelerinde 150'den fazla eserde rol aldı, 4 bin 400'ü aşkın performans gerçekleştirdi, çoğu opera kayıtlarından oluşan 100'ü aşkın albüm çalışmasına imza attı.
Kurucusu olduğu "Operalia" adlı uluslararası şarkı yarışmasının başkanlığını yaparak genç şarkıcılara destek veren sanatçı, 1990 yılından itibaren on yıldan fazla süre Jose Carreras ve Luciano Pavarotti ile "The Three Tenors" konserleri verdi.
Şarkıcılığın yanı sıra orkestra şefi olarak da 600'den fazla konser yöneten sanatçı, Franco Zeffirelli (Cavalleria rusticana, La traviata ve Otello), Francesco Rosi (Carmen) ve Gianfranco de Bosio (Tosca) tarafından yönetilen opera filmlerinde başrolde yer aldı.
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tatlıcı dükkanına camdan giren 2 şüpheli, 4 bin 500 TL nakit para ve SMA hastaları için konulan bağış kumbarasını çaldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheliler yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin 18 yaşından küçük olduğu ve 181 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, Ankara'da gerçekleştirildi. Forumda, İslamofobi'nin küresel ve yerel boyutları ele alındı. Konuşmacılar, İslamofobi'nin artışına dikkat çekerek, bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, İslamofobi'nin hukuk sistemlerinde daha net bir şekilde tanımlanması gerektiği belirtildi.
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