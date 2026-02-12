Plakasız Motosiklet Sürücüsü Kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp motosikleti bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu devriye görevi yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri plakasız motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından motosikleti Süleymaniye Mahallesi'nde bırakıp yaya olarak kaçtı.

Motosikleti çekici yardımıyla otoparka çeken polis ekipleri, kimliği tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada sürücüye, motosikletle kaçarken ihlal ettiği kurallar nedeniyle 70 bin 376 lira ceza uygulanacağı bildirildi.