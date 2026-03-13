Plakasız Motosiklet Sürücüsü Trafik Polisine Çarptı

Akşehir'de trafik uygulamasında plakasız motosikletiyle trafik polisine çarpan 17 yaşındaki sürücü yakalandı.
Yıldırım Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda uygulama sırasında plakasız motosiklet sürücüsü A.D (17), trafik polisi memuru Mustafa Keskin'e çarptı.
Yaralanan polis memuru, ambulansla Akşehir'deki hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsü, bölgeden geçen jandarma ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
