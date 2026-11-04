Plan ve Bütçe Komisyonunda Yeğin, muhalefeti esnafı boykota çağırmakla suçladı

(TBMM) - AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti iktidarları döneminde mal ve hizmet ihracatının 50 milyar dolardan 410 milyar dolara çıkarıldığını belirterek, ihracatçı firmalara yönelik teşvik ve desteklerin oluşturulduğunu söyledi. Muhalefet milletvekillerinin esnafın sorunları ve kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen gelişmelere ilişkin eleştirilerine yanıt veren Yeğin'in, muhalefeti esnafı boykota çağırmak ve iş yerlerini yağmalatmakla suçlaması üzerine Plan ve Bütçe Komisyonda tartışma çıktı. Muhalefet milletvekilleri Yeğin'in sözlerine tepki göstererek iddialarını ispatlamasını istedi.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, iktidara geldikleri dönemde 100 milyon doların üzerinde ihracat yapan il sayısının 21, bir milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısının ise 5 olduğunu, ihracatın yaklaşık yüzde 60'ının İstanbul'dan gerçekleştirildiğini belirterek, "36 milyar dolardan aldığı ihracatı, 14 milyar dolar hizmet ihracatıyla beraber toplam 50 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatını bugün 410 milyar dolar noktasına getirdi" dedi.

Yeğin, konuşmasında AK Parti iktidarları döneminde yapılanlara değinmesi ve muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine yanıt vermesi üzerine Komisyonda tartışma yaşandı. Yeğin, şöyle konuştu:

"İhracat pazarlarını genişletmek için, mevcut pazarlardaki payımızı büyütmek için, firmaların uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin güçlendirilmesi için ve benzeri her şey için her türlü teşviki, her türlü desteği akıl etmiş, düşünmüş ve sadece akıl etmekle kalmamış, hayata geçirmiş ve yıllardır bunu çok güzel bir şekilde uygulayan bir ekosistem, bir sistem inşa etmiş AK Parti iktidarları arkadaşlar. Sizin önerilerinizdeki gibi yapmamış 'Ya, dövizi yükselt, dolar yükselsin, ithalatın azalsın, ihracatın artsın, onu yasakla, bunu yükselt, para piyasalarında şunu yap, bununla oyna' dememiş, dönmüş, arkada kocaman bir ekosistemi yaşatmış, var etmiş, büyütmüş, olanı geliştirmiş, genişletmiş ve bu noktaya gelmiş. 'Esnafın sıkıntısı var, esnafın sıkıntısı var'. Doğru. Ne öneri verecek arkadaş, bir dinleyelim diyoruz, heyecanla kulak kesiliyoruz; 'Orayı kapatın, şunlara izin vermeyin, bunları yapın.' Zihniyet bu: Kapat, ört, gizle, izin verme, onu engelle, bunu..."

YEĞİN VE MUHALEFET VEKİLLERİ ARASINDA "FON" TARTIŞMASI

DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya, "Kapanmasın diyoruz" diyerek Yeğin'in konuşmasını eleştirirken, YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Esnaf dinliyor, dinliyor, esnaf utanıyor bu konuşmalarınızdan sizin" dedi.

Muhalefet vekillerinin tepkileri üzerine de Yeğin, "Kapatarak, yasaklayarak iş yapmak, kapatarak, yasaklayarak gelişme olacağını zannetmek işte, tam da sizin yaklaşımınız arkadaşlar. 'Şirketler kapanıyormuş'. Bizim ülkemizde kapanan şirketler var arkadaşlar. Bugün mü oluyor sadece? Tarihin her döneminde oldu, tarihin bundan sonraki dönemlerinde de olacak veya dönelim, başka yerden soralım: Sadece bizim ülkemizde mi şirketler kapanıyor? Bütün ülkelerde şirketler açılıyor, kapanıyor ama siz puslu bir hava üretmek istediğiniz için veriyi oradan veriyorsunuz. Söylediğiniz her cümlenin altında kalacak, söylediğiniz her cümleye karşı verecek cevabımız var bizim. Söylediğiniz her cümlenin altında kalacak, söylediğiniz her cümleye karşı verecek cevabımız var bizim. Küçücük bir yerinden söylüyorsunuz" karşılığını verdi.

Muhalefet vekillerinin kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmeleri hatırlatmasının ardından Orhan Yeğin, "Üstünü örterek söylüyorsunuz. Meseleleri tamamıyla konuşmuyorsunuz. O yüzden hep mahcup oluyor, o yüzden hep kaybediyorsunuz" diye konuştu. Cavit Arı ise, "Milyarlar götürdüler hala küçücük diyorsunuz" dedi.

Öte yandan Yeğin'in muhalefete hitaben, "Esnafı boykota çağırıyorsunuz, dükkanları yağmalattırıp, taşlattırıyorsunuz, buraya gelmiş esnaf şöyle böyle diyorsunuz" sözleri Komisyonda gerginliğin artmasına neden oldu.

Cavit Arı'nın, "Ya, niye iftira atıyorsun, nerede dükkan yağmalattık, iftiracı, ispat et" demesiyle birlikte Yeğin de, "Bu ülkede bir siyasi parti boykot listesine alındı; utanın bundan, utanın" dedi.

Karşılıklı laf atma esnasında YENİ Partili vekiller, Komisyon Başkanına Yeğin'in sözlerini geri almasını istedi. EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da Yeğin'in konuşmasına, "Ülkeyi yağmalayan sizsiniz" sözleriyle tepki gösterdi.