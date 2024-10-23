Podemos'dan Bütçe Onayı İçin Şartlar - Son Dakika
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Podemos'dan Bütçe Onayı İçin Şartlar

Podemos, 2025 bütçesine onay için İsrail ile ilişkilerin kesilmesini ve kiraların %40 indirilmesini şart koştu.

23.10.2024 16:18
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İspanya'da muhalefette olan ve azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Podemos partisi, 2025 yılı bütçesine onay vermek için "soykırımcı İsrail devleti ile ticari ve diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi" ve "ev kiralarının yasa ile yüzde 40 düşürülmesi" şartlarını koyacağını açıkladı.

Mecliste 4 milletvekili olan Podemos partisi, azınlık sol hükümetinin 2025 yılı bütçesine destek vermek için iki şart koşarak, bunları netleştirmek için parti destekçilerinden oy kullanmalarını istedi.

"Soykırımcı İsrail devleti ile ticari ve diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi" ve "ev kiralarının yasa ile yüzde 40 düşürülmesi" şartları için internette destekçilerine 27 Ekim Pazar akşamına kadar oy kullanmaları çağrısı yapan Podemos, çoğunluğun onay vermesi ve sadece bu iki şartın gerçekleşmesi halinde bütçeye "evet" oyu kullanacağını, aksi takdirde "hayır" diyerek bütçenin kabul edilmesini zorlaştıracağını bildirdi.

Podemos lideri Ione Belarra, ülkenin en önemli iç sorununun "yüksek ev kiraları ve konut sorunu", dış sorununun ise "soykırımcı İsrail devletinin Filistin'e yönelik işgali ve saldırıları" olduğunu belirtti.

Koalisyon hükümetinde önemli tüm kararları büyük ortak Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) aldığını, geçmişte Podemos'un da içinde olduğu, koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakının ise pasif kaldığını savunan Belarra, meclisteki diğer sol görüşlü partilerin de bu inisiyatife destek vermesini ve İsrail ile ilişkilerin kesilip, kiralarının yüzde 40 indirilmesini savunmalarını talep etti.

Podemos'un destekçilerinin internetteki oylamada, bütçeye "evet" için ortaya konulan bu iki şarta destek vereceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

İspanya'da hükümetin koalisyon ortaklarında "İsrail ile silah ticareti" krizi

Diğer yandan İspanya'da son günlerde gündemde olan "İsrail ile silah ve askeri malzeme ticaretinin durdurulmasına" yönelik tartışmalar koalisyon hükümetinin ortaklarına da yansıdı.

Sumar partisinden Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, PSOE'den Savunma Bakanı Margarita Robles'e bir mektup göndererek, geçmişte imzalanan ancak halen yürürlükte olan İsrail ile silah ticareti anlaşmalarının iptal edilmesini istedi.

İspanyol basınında yayımlanan mektubunda Bakan Bustinduy, " Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması için çabalarımızı iki katına çıkarmak ve elimizden gelen her şeyi yapmak yükümlülüğümüzdür." diyerek, "İsrail'e topyekun silah ambargosunun yürürlüğe konmasını" talep etti.

Kaynak: AA

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