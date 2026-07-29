Poizi, Bursa Festivali'nde Sahne Aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Poizi sahne aldı.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Poizi konseri için, farklı yaş gruplarından müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Orkestrasıyla sahne alan Poizi, sevilen eserlerini Bursalı hayranları eşliğinde söyledi.

Şarkılarını sahne şovları ve ritmik ses geçişleri eşliğinde yorumlayan Poizi, Bursalı sanatseverlerin beğenisini topladı.