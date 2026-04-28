Polat Group Holding 50 Milyon Euro Yatırım Yaptı

Polat Group Holding, 1978'de Aydın'da kurulan Polat Makina ile başlayan yolculuğunda, bugün 13 grup şirketi ve binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Polat, son beş yılda Polat Makina ve Polat Group Redüktör'de fabrika altyapısı, makine-teçhizat yatırımları, kapasite artırımı ve dijital dönüşüm için 50 milyon Euro'nun üzerinde yatırım yaptıklarını belirtti.

Polat Makina, santrifüj teknolojileriyle dünya çapında tanınırken, Polat Group Redüktör ise redüktör çözümleriyle Avrupa pazarında büyüyor. Grup, ürünlerini 5 kıtada 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor. 2025 yılında ihracat 45 milyon doları aştı. Polat, yüksek katma değerli ve ithal ikame ürünlere odaklandıklarını, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle yeni nesil teknolojilere yöneldiklerini ifade etti.

Dijital dönüşüm kapsamında SAP MII entegre veri toplama sistemi ve Dijital İkiz projesini tamamlayan şirket, PG Academy ile nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedefliyor. Polat, sikloid redüktör teknolojileri gibi Ar-Ge projeleriyle ürün portföyünü güçlendirdiklerini ve robotik sistemler gibi alanlara çözüm sunmayı planladıklarını söyledi.

Polat, Türkiye'nin sanayide güçlenmesi için yüksek katma değerli üretime ve kamu-sanayi iş birliklerine önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Sektörde fiyat odaklı rekabet yerine verimlilik ve uzun vadeli değer üretiminin öne çıkacağını belirtti.