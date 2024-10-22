Polatlı\'da Bıçaklama Cinayeti

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ANKARA'nın Polatlı ilçesinde Mehmet Korkmaz (35), husumetli olduğu Aykut Alpaslan'ı (30) bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Mehmet Korkmaz ve Aykut Alpaslan, Birlik Sokak üzerinde bir araya geldi. Korkmaz ve Aslan bir süre konuşup tartıştıktan sonra kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Korkmaz, Aslan'ı bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polatlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan buradan da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Alpaslan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu, şüpheli Korkmaz ilçeden kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Korkmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.