Polatlı'da Buğday Hasadı: %30 Artış Bekleniyor - Son Dakika
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Polatlı'da Buğday Hasadı: %30 Artış Bekleniyor

Polatlı\'da Buğday Hasadı: %30 Artış Bekleniyor
10.07.2025 12:32
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde buğday ve arpa hasadı, 24 biçerdöverle %30 artışla sürdürülüyor.

TÜRKİYE'de en fazla tahılın üretildiği bölgelerden Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı tarım işletmesinde buğday ve arpa hasadı 24 biçerdöver ve 70 çalışan ile gerçekleştiriliyor. Hasadın, temmuz ortasında tamamlanması planlanırken, geçen yıla göre yüzde 30 ürün artışı bekleniyor.

Polatlı Tarım İşletmesi'nde hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra sertifikalı tohum üretimi amacıyla; buğday, yonca, fiğ, korunga, mısır ve hayvancılıkta kullanılan kaba yem gibi ürünler de yetiştiriliyor. 182 bin dekarı ekilebilir toplam 211 dekar araziye sahip işletmede bu yıl bu yıl 18 bin 651 dekar alanda bezostaja buğdayı, 25 bin 569 dekar alanda tosunbey buğdayı, bin 983 dekar alanda Selami Bey buğdayı, 210 dekar alanda karakalpak buğdayı, 4 bin 25 dekar alanda reis çeşidi ekmeklik buğday ve 21 bin 401 dekar alanda Kızıltan-91 çeşidi makarnalık buğday ekimi yapıldı. Ayrıca 9 bin 757 dekarlık alanda da tarm-92 çeşidi arpa ekildi.

YÜZDE 30 ARTIŞ BEKLENİYOR

Haziran ayının sonunda başlayan buğday ve arpa hasadı, 70 işçinin desteği ile 24 biçerdöver ve 6 TIR ile sürüyor. Art arda sıralanan biçerdöverler tarafından biçilen buğday, TIR'lara yüklenerek depolara taşınıyor. Hasadın temmuz ayı ortasına kadar tamamlanması planlanıyor. Her yıl 20 bin ton üretim yapılan işletmede bu yıl üretimde yüzde 30 artış bekleniyor. Elde edilen buğday tohumları çiftçinin hizmetine sunulacak.

Polatlı Tarım İşletmesi Bitkisel Üretim Şefi Sinan Güre, sertifikalı tohum üretimi amacıyla her yıl 85 bin dekarlık alanda hububat ve yem bitkisi, 15 bin dekar alanda ise hayvanların yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkisi üretimi yaptıklarını söyledi. Güre, "Şu an arpa hasadımız bitmiş bulunmakta. Buğday hasadımız ise devam etmektedir. Her yıl 85 bin dekar alanda 20 bin ton üretim yaparak, bu yıllık üretimin 15 bin tonunu hububat ve yem bitkisi tohumu hazırlayarak Türk çiftçimize hizmet etmekteyiz. Bu yıl kurak geçmesine rağmen biz işletme olarak geçen yıla oranla yüzde 30 bir artış bekliyoruz üretimde. Güzel bir mahsul elde ettik. İnşallah daha da iyi olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polatlı'da Buğday Hasadı: %30 Artış Bekleniyor - Son Dakika

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