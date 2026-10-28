Polatlı\'da "Cumhuriyet\'e Saygı Yürüyüşü" düzenlendi

Polatlı'da, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Polatlı Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Atatürk Caddesi üzerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Sakarya Zafer Anıtı'nda sona erdi. Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, yürüyüşün ardından anıt çevresinde düzenlenen anma programına katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Polatlı Belediyesi Halk Oyunları Seymen Grubu, Ankara yöresine ait halk oyunlarından örnekler sundu.

Gordion Vakfı Başkanı emekli albay Kadim Koç, törende yaptığı konuşmada, Sakarya Zaferi'nin Cumhuriyet'e giden yoldaki önemine değindi.

Sakarya Zaferi'nin Türk milletinin yeniden doğuşunu simgelediğini belirten Koç, zaferin Cumhuriyet'e giden yolda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay da ilçenin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi önemine dikkati çekti.

Cumhuriyet'in Polatlı'da büyük bir coşkuyla kutlandığını belirten Kantay, Sakarya Meydan Muharebesi'nin izlerini taşıyan ilçenin bağımsızlık mücadelesinin ruhunu yaşattığını kaydetti.

Kantay, Cumhuriyet'in gençlere emanet olduğunu vurgulayarak, bu mirasın bilim, eğitim, çalışkanlık ve milli değerlere sahip çıkılarak geleceğe taşınacağına inandığını dile getirdi. Kantay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Yağış nedeniyle Şef Rıdvan İnce'nin seslendireceği "Kahramanlık Türküleri" konseri ile belgesel gösterimi gerçekleştirilemedi.

Etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.