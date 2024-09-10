Polatlı\'da Sakarya Zaferi Sergisi

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde Sakarya Zaferinin 103. yılı etkinlikleri kapsamında resim ve seramik sergisi açıldı.

Polatlı Belediyesi Fırat Çakıroğlu Gençlik Merkezi'ndeki serginin açılışına, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Haşim Avcı, Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yıldızkaya, açılışta yaptığı konuşmada, ilçelerinde sanatın ve sanatçıların gelişimi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, her yönüyle gelişmiş bir Polatlı'yı ortaya çıkartmak istediklerini söyledi.

Sergide, Polatlı Belediyesinin kurslarına katılan kursiyerin yaptığı 25 yağlıboya, 11 karakalem, 8 suluboya resim ile Kurtuluş Savaşı ve Sakarya Zaferi temalı 18 seramik eser yer alıyor.

Sergi, 3 gün ziyarete açık kalacak.