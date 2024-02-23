Polatlı'da silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Polatlı'da silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Polatlı\'da silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan Muhammed D, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavgada seken kurşunlar nedeniyle çevrede bulunan bazı çocuklar da hafif yaralandı. Olayın faili Ahmet Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.

23.02.2024 11:27  Güncelleme: 11:29
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi'nde dün çıkan kavgada Ahmet Ö'nün tabancayla vurarak yaraladığı Muhammed D, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay esnasında bölgeden geçen P. B, Ş.B. ve H.Ç. ile M.A. isimli çocuk da seken kurşunlardan hafif yaralanmış, Ahmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Polatlı, Ankara, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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