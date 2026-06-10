Polatlı\'da Sim Sırma Kursu Sergisi Açıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Türk Kızılayı Polatlı Şubesi ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde düzenlenen "Sim Sırma Kursunun yıl sonu sergisi açıldı.

Türk Kızılayı Polatlı Şubesinde gerçekleştirilen sergide Kahramanmaraş yöresine ait makine nakışı tekniğiyle yapılan yaklaşık 250 eser beğeniye sunuldu.

Türk Kızılayı Polatlı Şube Başkan Yardımcısı Yunus Deniz, açılışta yaptığı konuşmada, her yaştan vatandaşın bilgi ve el becerilerini geliştirmesine yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Kursiyerlerin azim ve emekle ortaya koyduğu eserleri görmekten gurur duyduklarını ifade eden Deniz, kursa katkı sunanlara teşekkür etti.

Polatlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oğuz Bilge Soydemir de uzun yılların ardından ilçede ilk kez makine nakışı kursu açıldığını belirterek, Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında vatandaşların bu çalışmaları yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Usta öğretici Feride Atalar ise kursiyerlerin daha önce bilmedikleri sim sırma sanatını öğrenerek tepsi, şömen tabla, seccade, geri dönüşüm ürünleri ve bohça takımlarından oluşan çeşitli eserler hazırladığını kaydetti.

Sergi, 3 gün boyunca açık kalacak.