Polatlı Kent Konseyi Başkanlığına Serpil Öztürk seçildi - Son Dakika
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Polatlı Kent Konseyi Başkanlığına Serpil Öztürk seçildi

Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kent Konseyi 14. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Serpil Öztürk tek aday olarak seçildi. Genel kurula, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, üyeler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Yeni başkan Serpil Öztürk, gönüllülük esasına göre çalışacaklarını ve ilçeye yapılan çalışmaları daha da geliştireceklerini belirtti.

02.08.2024 19:03
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Polatlı Kent Konseyi Başkanlığına Serpil Öztürk seçildi.

Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kent Konseyi 14. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Polatlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Kıymaz başkanlığında divanın oluşturulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu genel kurulda, faaliyet raporu mevcut başkan Salih Tekeli tarafından okundu.

Serpil Öztürk'ün tek aday olduğu seçim açık oylamayla gerçekleştirildi.

Genel kurula, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, üyeler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, yaptığı konuşmada, ilçenin iki önemli tarihi değerinin Gordion ve Sakarya Zaferi olduğunu hatırlatarak, geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Gordion'un yenilenmesi ve turizm değerinin artırılması için Ankara Büyükşehir Belediyesiyle birlikte çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise Ankara'nın tarihi değerlerinin tanıtımı için çalışmalar yürüttüklerini, Polatlı'da da Gordion ve Sakarya Zaferi'nin bilinirliğinin artırılması için önemli çalışlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Polatlı Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Serpil Öztürk ise gönüllülük esasına göre çalıştıklarını, ilçeye bugüne kadar yapılan çalışmaları daha üst seviyeye çıkartacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polatlı Kent Konseyi Başkanlığına Serpil Öztürk seçildi - Son Dakika

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