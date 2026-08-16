Polis Aracına Zarar Veren Zanlı Tutuklandı
Şanlıurfa'da polis aracına zarar verdiği iddia edilen A.İ., tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde polis aracına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kamberiye Mahallesi'nde A.İ. bilinmeyen bir nedenle elindeki bıçakla polis aracına zarar vererek olay yerinden kaçmaya başladı.
Şüpheli, kısa süreli bir kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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