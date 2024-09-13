Polis Atışında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polis Atışında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Polis Atışında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Gebze'de plakasız motosikletle kaçan sürücü polis tarafından vuruldu, hayatını kaybetti.

13.09.2024 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde plakasız motosiklet ile seyir halindeyken polisin 'dur' ihtarına uymadığı için polis tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden sürücü Kerem Uzun (21), toprağa verildi.

Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre plakasız motosikletle seyir halinde olan Kerem Uzun, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri'nin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Timde görevli bir polis, Uzun'a ateş etti. Merminin isabet ettiği Uzun, motosikletten düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş açan polis memuru gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kerem Uzun'un cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Gebze ilçesine bağlı Mimar Sinan Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Uzun'un cenazesi Mimar Sinan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Uzun'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili katıldı.

Gözaltına alınan polis memurunun ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Haber: Erol POLAT/KOCAELİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kerem Uzun, Motosiklet, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Hukuk, Gebze, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Atışında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 03:18:23. #1.12#
SON DAKİKA: Polis Atışında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement