Polislere evlatlarından Babalar Günü sürprizi - Son Dakika
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Polislere evlatlarından Babalar Günü sürprizi

Polislere evlatlarından Babalar Günü sürprizi
20.06.2026 21:47
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Babalar Günü'nde polis babalar için evlatlarının görüntülü mesajlarıyla sürpriz bir kutlama düzenledi. Duygu dolu anların yaşandığı organizasyon, EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), polislerin Babalar Günü'nü, evlatlarının sürpriz görüntülü mesajlarıyla kutladı.

EGM'nin sanal medya hesabı üzerinden Babalar Günü dolayısıyla polisler için hazırlanan sürpriz kutlama organizasyonun görüntüsü paylaşıldı. Toplantı salonunda bir araya gelen polislere, evlatlarının görüntülü Babalar Günü mesajları izletildi. EGM tarafından 'Bazı sürprizler vardır ki kalplere dokunur' notu ile yapılan paylaşımda, "Babalar Günü'ne özel olarak polis babalarımız için hazırlanan anlamlı sürpriz, duygu dolu anlara sahne oldu. Evlatlarının sevgi dolu mesajları ve içten kutlamalarıyla karşılaşan kahraman personelimiz, unutulmaz anlar yaşadı. Gurur, sevgi ve mutluluk bir aradaydı. Başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli babaları olmak üzere, teşkilat mensuplarımızın ve tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polislere evlatlarından Babalar Günü sürprizi - Son Dakika

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