Polis Bıçakla Yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine gittiği evde bıçakla yaralanan polisle ilgili, "Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selçuklu'da sinir krizi geçiren bir hastayla ilgili 112 Acil sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Olay yerinde 29 yaşındaki E.K'nin kontrol altına alınmaya çalışıldığı sırada çıkan arbedede görevli polis Mustafa Topuz'un aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine aziz milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum."