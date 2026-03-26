Polis, Boğulmak Üzere Olan Sürücüye İlk Yardım Yaptı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis, Boğulmak Üzere Olan Sürücüye İlk Yardım Yaptı

26.03.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar TEM Otoyolu'nda boğazına şeker kaçan sürücüyü polis Heimlich manevrası ile kurtardı.

BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda 4 gün önce boğazına şeker kaçan sürücüyü boğulmaktan bir polis memuru Heimlich manevrasıyla kurtardı. Araç içi kamerasına da yansıyan olayı anlatan polis memuru Hamza Avci, "En kritik an Emniyet Müdürlüğümüzce aldığımız ilk yardım eğitimini uygulamaktı, onda da başarılı olduk. Bizim görevimiz sadece trafiği yönetmek değil, halkın can güvenliğini de sağlamak. Bu yüzden ilk yardım eğitiminin ne kadar hayati olduğunu bu olayda bir kez daha görmüş olduk" dedi.

Olay, 22 Mart saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Küçükçekmece'de yaşayan Ekrem Özpınar, bayram ziyareti sonrası Edirne istikametinde aracıyla seyir halindeyken torpidodan aldığı şekeri yemeye başladı. Şekerin boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan sürücü fenalaştı. Trafikte ilerlemeye devam eden Özpınar, uygulama noktasındaki polis ekiplerini görünce aracını durdurarak kornaya bastı. Sürücü aracından inip hızla polis ekiplerinin yanına giderek yardım istedi. O sırada görevli polis memuru Hamza Avci'nin yaptığı Heimlich manevrasıyla sürücü kurtarıldı. Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı.

'HEİMLİCH MANEVRASI İLE BOĞAZIMDAKİ ŞEKERİ ÇIKARTTI'

Aracın sürücüsü Ekrem Özpınar, "Bayramın son günü bayram ziyaretinden dönüyordum. İSTOÇ Kavşağı'na varmadan arabada olan şekeri o anda ağzıma attım. Sonra boğazıma takıldı. Kendimi sağ şeride attım. Polis arabasını görünce hızlandım biraz. Onların yanına vardıktan sonra koştum. Hemen boğazımı ve sırtıma işaret ettim. Yanındaki arkadaş hemen fark etti. 'Boğazında bir şey var' dedi. Diğer polis arkadaş ise Heimlich manevrası ile boğazımdaki şekeri çıkarttı. O anda rahat bir nefes aldım, kendime geldim su içirdiler. Kendime geldikten sonra sarıldık. Onlara tekrardan çok teşekkür ediyorum buradan, iyi ki varsınız" dedi. Özpınar ise onu kurtaran polis memuruna teşekkür ederek yoluna devam etti.

'BOĞAZINA BİR CİSMİN KAÇTIĞINI FARK ETTİM'

Polis memuru Hamza Avci, "Olay bayramın üçüncü günü saat 14.00 ile 16.00 arası görevimi ifa ederken saat dört civarında meydana geldi. İSTOÇ Yan Yol'da uygulama yaptığımız sırada bir beyefendinin emniyet şeridinden hızlı bir şekilde dörtlülerini yakarak ve kornaya basarak geldiğini gördüm. Araç hızlı bir şekilde üzerimize doğru geldi. Bir sıkıntı olduğunu fark ettik ekip arkadaşımla beraber. Biz de beyefendiye doğru yöneldik. O ara beyefendi de yanımıza doğru geldi, derdini anlatmaya çalıştı bize. Eliyle sırtını göstererek beni bilgilendirmek istedi. Ondan sonra durumu anlayınca boğazına bir cismin kaçtığını fark ettim bende" dedi.

'EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN İLK YARDIM EĞİTİMİ AKLIMA GELDİ'

Sürücünün boğazına cisim kaçtığını fark ettiğini belirten Avci, "İki ay önce Emniyet Müdürlüğümüzce verilen ilk yardım eğitimi aklıma geldi. O esnada hemen Heimlich manevrası yaptım. İlk iki denememde başarısız oldum, cisim çıkmadı. Üçüncüde beyefendiye, 'Aynı anda sen öksür, ben de manevra yapacağım' dedim. Cisim böylelikle çıktı" şeklinde konuştu.

'GÖREVİMİZ SADECE TRAFİĞİ YÖNETMEK DEĞİL HALKIN CAN GÜVENLİĞİNİ DE SAĞLAMAK'

İlk başta olayın şokundan bir şey hissetmediğini söyleyen Avci, "Vatandaş bana sarılınca ben de mutlu oldum olayın heyecanıyla. Ondan sonra vedalaştık, gitti beyefendi. En kritik an Emniyet Müdürlüğümüzce aldığımız ilk yardım eğitimini uygulamaktı, onda da başarılı olduk. Bizim görevimiz sadece trafiği yönetmek değil, halkın can güvenliğini de sağlamak. Bu yüzden ilk yardım eğitiminin ne kadar hayati olduğunu bu olayda bir kez daha görmüş oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Bağcılar, Güvenlik, Güncel, Polis, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj İşte başvurusu kabul edilenler İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Zabıtaya tekme tokat saldırı Polis gelene kadar durmadı Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı
Montella’yı şaşırtan soru: Bu soruyu beklemiyordum Montella'yı şaşırtan soru: Bu soruyu beklemiyordum
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
10:50
Herkes ekran başına İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11’leri
Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri
10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
10:15
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay’ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim
10:12
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede! Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 12:38:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Polis, Boğulmak Üzere Olan Sürücüye İlk Yardım Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.