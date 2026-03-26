Polis, Boğulmak Üzere Olan Sürücüye İlk Yardım Yaptı

BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda 4 gün önce boğazına şeker kaçan sürücüyü boğulmaktan bir polis memuru Heimlich manevrasıyla kurtardı. Araç içi kamerasına da yansıyan olayı anlatan polis memuru Hamza Avci, "En kritik an Emniyet Müdürlüğümüzce aldığımız ilk yardım eğitimini uygulamaktı, onda da başarılı olduk. Bizim görevimiz sadece trafiği yönetmek değil, halkın can güvenliğini de sağlamak. Bu yüzden ilk yardım eğitiminin ne kadar hayati olduğunu bu olayda bir kez daha görmüş olduk" dedi.

Olay, 22 Mart saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Küçükçekmece'de yaşayan Ekrem Özpınar, bayram ziyareti sonrası Edirne istikametinde aracıyla seyir halindeyken torpidodan aldığı şekeri yemeye başladı. Şekerin boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan sürücü fenalaştı. Trafikte ilerlemeye devam eden Özpınar, uygulama noktasındaki polis ekiplerini görünce aracını durdurarak kornaya bastı. Sürücü aracından inip hızla polis ekiplerinin yanına giderek yardım istedi. O sırada görevli polis memuru Hamza Avci'nin yaptığı Heimlich manevrasıyla sürücü kurtarıldı. Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı.

'HEİMLİCH MANEVRASI İLE BOĞAZIMDAKİ ŞEKERİ ÇIKARTTI'

Aracın sürücüsü Ekrem Özpınar, "Bayramın son günü bayram ziyaretinden dönüyordum. İSTOÇ Kavşağı'na varmadan arabada olan şekeri o anda ağzıma attım. Sonra boğazıma takıldı. Kendimi sağ şeride attım. Polis arabasını görünce hızlandım biraz. Onların yanına vardıktan sonra koştum. Hemen boğazımı ve sırtıma işaret ettim. Yanındaki arkadaş hemen fark etti. 'Boğazında bir şey var' dedi. Diğer polis arkadaş ise Heimlich manevrası ile boğazımdaki şekeri çıkarttı. O anda rahat bir nefes aldım, kendime geldim su içirdiler. Kendime geldikten sonra sarıldık. Onlara tekrardan çok teşekkür ediyorum buradan, iyi ki varsınız" dedi. Özpınar ise onu kurtaran polis memuruna teşekkür ederek yoluna devam etti.

'BOĞAZINA BİR CİSMİN KAÇTIĞINI FARK ETTİM'

Polis memuru Hamza Avci, "Olay bayramın üçüncü günü saat 14.00 ile 16.00 arası görevimi ifa ederken saat dört civarında meydana geldi. İSTOÇ Yan Yol'da uygulama yaptığımız sırada bir beyefendinin emniyet şeridinden hızlı bir şekilde dörtlülerini yakarak ve kornaya basarak geldiğini gördüm. Araç hızlı bir şekilde üzerimize doğru geldi. Bir sıkıntı olduğunu fark ettik ekip arkadaşımla beraber. Biz de beyefendiye doğru yöneldik. O ara beyefendi de yanımıza doğru geldi, derdini anlatmaya çalıştı bize. Eliyle sırtını göstererek beni bilgilendirmek istedi. Ondan sonra durumu anlayınca boğazına bir cismin kaçtığını fark ettim bende" dedi.

'EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN İLK YARDIM EĞİTİMİ AKLIMA GELDİ'

Sürücünün boğazına cisim kaçtığını fark ettiğini belirten Avci, "İki ay önce Emniyet Müdürlüğümüzce verilen ilk yardım eğitimi aklıma geldi. O esnada hemen Heimlich manevrası yaptım. İlk iki denememde başarısız oldum, cisim çıkmadı. Üçüncüde beyefendiye, 'Aynı anda sen öksür, ben de manevra yapacağım' dedim. Cisim böylelikle çıktı" şeklinde konuştu.

'GÖREVİMİZ SADECE TRAFİĞİ YÖNETMEK DEĞİL HALKIN CAN GÜVENLİĞİNİ DE SAĞLAMAK'

İlk başta olayın şokundan bir şey hissetmediğini söyleyen Avci, "Vatandaş bana sarılınca ben de mutlu oldum olayın heyecanıyla. Ondan sonra vedalaştık, gitti beyefendi. En kritik an Emniyet Müdürlüğümüzce aldığımız ilk yardım eğitimini uygulamaktı, onda da başarılı olduk. Bizim görevimiz sadece trafiği yönetmek değil, halkın can güvenliğini de sağlamak. Bu yüzden ilk yardım eğitiminin ne kadar hayati olduğunu bu olayda bir kez daha görmüş oldum" ifadelerini kullandı.