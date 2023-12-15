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Polis, çarpma izlerini silmeye çalıştı - Son Dakika
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Polis, çarpma izlerini silmeye çalıştı

Batı Trakya'nın İskeçe kentinde, Ayşe Kadri'ye çarparak ölümüne neden olan polisin, araçtaki çarpma izlerini silmeye çalıştığı iddia edildi. Polis, tamirciye köpeğe çarptığını söyledi.

Polis, çarpma izlerini silmeye çalıştı
15.12.2023 - 12:29,  Güncelleme: 12:50
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Batı Trakya kenti İskeçe'nin Mizanlı köyünde, 19 yaşındaki Ayşe Kadri'ye çarparak hayatını kaybetmesine neden olan polisin, araçtaki çarpma izlerini silmeye çalıştığı ileri sürüldü.
Yunan basınında yer alan haberlerde, devriye aracıyla Ayşe Kadri'ye çarpan 34 yaşındaki polisin, kazadan sonra aracı tanıdığı bir tamirhaneye götürerek çarpma izlerini yok etmeye çalıştığı belirtildi.
Haberlerde polisin, tamirciye bir köpeğe çarptığını söylediği aktarıldı.
Ayşe Kadri'nin ailesi, avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada, kazayla ilgili küçük bir detayın bile olayın aydınlatılması açısından önemli olduğunu belirterek görgü tanıklarına, tüm detayları yetkililerle paylaşmaları çağrısında bulundu.
Mizanlı köyünde yaşayan Ayşe Kadri, 6 Aralık Çarşamba günü yürüyüş yaparken polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kavala Hastanesinde 12 Aralık Salı günü hayatını kaybetmişti.
Kazadan sonra ambulans çağırarak olay yerinden uzaklaşan devriye aracını kullanan 34 yaşındaki polis, ilk ifadesinde olayın görgü tanığı olduğu iddiasında bulunmuş ancak daha sonra devriye aracıyla genç kadına çarptığını itiraf etmişti.

Kaynak: AA
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