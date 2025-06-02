Polis, Diyarbakır'da Hayvan Satıcılarını Sahte Para Konusunda Bilgilendirdi

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki kurban pazarlarını ziyaret etti.

Bu kapsamda merkez Sur ilçesindeki Canlı Hayvan Borsası'na gelen ekipler, görüştükleri kurban satıcılarına gerçek ve sahte para arasındaki farkları anlatıp uyarılarda bulundu.

Ekipler, satıcılara konuya ilişkin broşür de dağıttı.

Hayvan satıcılarından Mesut Tekok, gazetecilere, polisin sahte para konusunda yaptığı çalışmanın faydalı olduğunu söyledi.

Uygulamadan memnun kaldıklarını ifade eden Tekok, "Hayvan pazarında para sirkülasyonu çok oluyor. O yüzden uygulamanın sık yapılmasını isteriz." dedi.

Hüseyin Kahraman da polisin sahte para konusundaki uyarılarını önemli bir çalışma olarak gördüklerini belirterek, uygulamadan sonra sahte paraya karşı daha duyarlı olacaklarını dile getirdi.