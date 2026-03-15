Polis Engelli Depremzedeye Sınavda Destek Oldu - Son Dakika
Polis Engelli Depremzedeye Sınavda Destek Oldu

15.03.2026 23:17
Ceylanpınar'da polis, engelli depremzede Hüseyin Albim'i sınava yetiştirip aracını tamir ettirdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına giderken engelli aracının lastiği patlayan depremzedeyi sınava yetiştirdi.

İkamet ettiği evinden AÖL sınavı için çıkan engelli depremzede Hüseyin Albim, aracının tekerinin patlak olduğunu fark etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine durumdan haberdar olan polis memurları Ömer Sarıal ve Nurullah Arı'nın taşıdığı Albim, ekip aracıyla sınava ulaştırıldı.

Polis ekipleri daha sonra ise tamir ettirdikleri engelli aracını sınav bitiminde Albim'e teslim etti.

Albim, duyarlı davranışından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise polis memurlarını sosyal medya üzerinden tebrik etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis Engelli Depremzedeye Sınavda Destek Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Polis Engelli Depremzedeye Sınavda Destek Oldu - Son Dakika
